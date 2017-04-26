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Gökhan Gönül penaltıyı neden kullanmadığını açıkladı

Lyon maçında penaltıyı atmak istemediği için eleştirilen Gökhan, devre arasında iki tane iğne olduğunu, bu yüzden kullanamadığını söyledi.

Gökhan Gönül penaltıyı neden kullanmadığını açıkladı
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Beşiktaş'ın Lyon ile oynadığı Avrupa Ligi çeyrek final maçında neden penaltı atmadığı merak edilen tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül bu soruya cevap verdi.

Gönül, normal süresi 2-1 sona eren ve penaltılara uzayan Lyon mücadelesinde neden atış yapmadığını açıkladı.

KORKTUĞU İÇİN VURMADI DİYENLERE CEVAP

Kendisine yönelik 'korktuğu için atmadı' şeklindeki eleştirilere kızan tecrübeli futbolcu, soyunma odasında yaşanılanları anlattı.

İKİ TANE İĞNE OLDUM

Deneyimli savunmacı, “Bacağımdaki ağrılarımdan dolayı devre arasında iki tane iğne olup sahaya çıktım ve o halde oynadım. Kendimi iyi hissetsem zaten penaltı atardım. Futbolda bunlar oluyor. Ders alıp sadece önümüze bakacağız” sözlerini sarfetti.

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