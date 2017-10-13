Gökhan Gönül sosyal medyadan şikayetçi

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Gökhan Gönül, Milliyet Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Sosyal medyayla alakalı fikirlerini söyleyen Gökhan, çok fazla kullanıcının küfür ettiğini söyledi, bu tip platformlara Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla girilmesi gerektiğini söyledi.

"60-70 KİŞİYE DAVA AÇTIM"

Gökhan Gönül; "Sosyal medyanın cılkı çıkmış. Sadece futbol olarak değil genel anlamda da sıkıntılar var. Hem en keyifli hem de en sıkıntılı bir alan. 60-70 kişiye dava açtığım durumlar oldu. Hakareti geçtim, aileye küfür edenler var. Bu dünyanın en önemli varlıkları olan anne, eşler ve çocuklara küfür edenler var." dedi

"KİMLİK NUMARASIYLA GİRİLSİN"

Devlet bu işe el atar umarım diyen milli futbolcu; "Dava açtıktan sonra özür diliyorlar. O zaman niye bunu yapıyorsun? Bence sosyal medyaya giren T.C. kimlik numarasıyla girmeli. Sokakta kimliksiz dolaşamadığın gibi burada da dolaşmamalılar. Hesaplar kime ait bilinmeli. Devlet büyüklerimiz inşallah bu duruma el atar" şeklinde konuştu.