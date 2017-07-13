Gökhan İnler ve Mevlüt Erdinç Başakşehir'de

Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan ve oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Başakşehir kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

beİN Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlı takımla yollarını ayıran Gökhan İnler, Başakşehir'le 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Başakşehir ayrıca milli futbolcu Mevlüt Erdinç'le de el sıkıştı. Transferlerin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK KADROSU KURULUYOR

Daha önce Chedjou, Elia, Clichy ve Tunay Torun'u alarak dikkatleri üzerine çeken turuncu-lacivertliler, kurduğu güçlü kadroyla bu sezon şampiyon olmak istediğinin mesajını verdi.

ADEBAYOR'U DA ALMIŞLARDI

Başakşehir, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Togolu yıldız Adebayor'u renklerine bağlamış ve hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük ses getirmişti.