Gökhan İnler: Beşiktaş efendi kulüp

Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan İnler, Antalya kampında BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte İnler'in sözleri:

"Çok maç oynadık. Maça hep yenmek için çıkıyoruz. Her zaman da kolay değil. Her 3-4 günde bir maçımız var. Takımdan gayet memnunum. İnşallah kamptan sonra iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz.''

''Her maçı kazanmak için geldim. Bu kulüp, taraftar için elimizden geleni yapmamız lazım ve her maça çıkıp yüzde yüzümüzü verip kazanmalıyız."

BEŞİKTAŞ EFENDİ KULÜP

"Taraftar bizim için çok önemli. Onlara çok teşekkür ederim. Çünkü 90 dakika bizimle beraberler. Kötü oynasak da yenilsek de, iyi oynayıp yensek de hep arkamızdalar. Beşiktaş efendi bir kulüp, efendi bir takım. Sadece pozitif konuşabilirim. Bunun için çok mutluyum."