Gökhan İnler'e Fikret Orman'dan veto

Son 5 lig maçında sadece 15 dakika şans bulduğu için Başkan Orman ile görüşerek ayrılmak istediğini, Japonya ve Çin'den teklifler aldığını belirten Gökhan İnler, aldığı yanıtla adeta şok oldu.

FİKRET ORMAN'DAN ONAY ÇIKMADI

Fikret Orman'ın Gökhan İnler'e, "Bize bedelsiz olarak geldin, ayrı şekilde ayrılmak istiyorsun ama buna izin veremem. Saha her türlü yardımı yaparım fakat gitmek istiyorsan 2 milyon Euro bonservis bedeli getirmen gerekir" dediği öğrenildi.

Gökhan İnler'in bu durumdan rahatsız olduğu ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak için planlar kurduğu öğrenildi. Gökhan'ın birkaç kulüple görüştüğü öne sürüldü.