Gökhan Töre 4 ay yok

Gökhan Töre, uzun süre sahalardan uzak kalacak!

Geçen sezonu West Ham'da geçiren ve Beşiktaş'a geri dönen Gökhan Töre, antrenmanda sağ dizinden sakatlık geçirdi.

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Ameliyat olması beklenen yıldız futbolcunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.





KIKIRDAK HASARI MEYDANA GELDİ

Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin yapılan ortopedik muayene ve MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi.

Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir.