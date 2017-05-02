Gökhan Töre: Bomba gibi bam bam bam geliyorum

Beşiktaş'tan sezon başında Premier Lig ekibi West Ham United’a kiralık olarak giden Gökhan Töre, yaşadığı talihsiz diz sakatlığı nedeniyle ekim ayından beri sahalardan uzak...

25 yaşındaki futbolcu geçirdiği operasyon sonrası sahalara en iyi şekilde dönebilmek için çalışmalarını bir süredir İstanbul’da özel doktoru ve antrenörünün gözetiminde sürdürüyor.

Fikret Orman’ın da geçtiğimiz günlerde açıkladığı gibi seneye siyah-beyazlı takıma dönecek olan Gökhan Töre, önemli açıklamalarda bulundu.

BEN GÜÇLÜ BİRİSİYİM

Kendisinin güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyleyen milli futbolcu "Çalışmalarımaİstanbul’da devam ediyorum. Kendimi gerçekten bomba gibi hissediyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Allah korusun, başıma bir talihsizlik gelmezse eskisinden çok daha iyi döneceğime eminim.

Sakatlık Allah’tan gelen bir şey. Yaşadığım büyük bir şanssızlıktı. Geri dönebilmek için güçlü bir karakter gerekiyor. Beni tanıyanlar bilir, ben güçlüyüm. Futbolu çok seviyorum. Ayrıca benim ekmek teknem. Kendimi asla bırakamam, bu söz konusu bile olamaz." dedi.

BAM BAM BAM GERİ DÖNECEĞİM

Töre sözlerine şöyle devam etti: "Çok iyi çalışıyorum. Sahalara bomba gibi, bam bam bam döneceğim. Başkanımız Fikret Orman ve hocam Şenol Güneş sanki babam gibiler. Allah razı olsun, hep iletişim halindeyiz, sürekli konuşuyoruz, bana destek veriyorlar.

Keza Umut Güner ağabey de hep arayıp durumumu soruyor. Hakkımda yazılan onlarca haber görüyorum. Sürekli beni Beşiktaş’tan gönderiyorlar. Böyle bir şey yok. Bunlara yanıtımı sahada vereceğim. Beşiktaş’la 2019’a kadar sözleşmem var. Sezon başı kampına hazır olarak katılacağım.”