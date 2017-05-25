Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Premier League ekiplerinden West Ham United, kiralık olarak forma giyen Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a döndüğünü duyurdu.

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR

West Ham Yönetimi, 25 yaşındaki oyuncunun 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Böylece Gökhan Töre, sezon başında kiralık olarak gittiği Londra ekibinden Beşiktaş'a dönmüş oldu.

Gökhan Töre bu sürede 5’i Premier League, 2’si UEFA Avrupa Ligi ve 1 İngiltere League Kupası'nda olmak üzere 8 kez West Ham formasını giyebildi. Gökhan Töre, West Ham'ın yeni evi Londra Olimpiyat Stadı’nda atılan ilk golün asistini yapmıştı