Gökhan Töre: Gomez Beşiktaş'ı yüzde yüz özlüyordur

İngiliz ekibine 2.5 milyon Pound (11 milyon TL) karşılığında kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Almanya’da geçirdiği diz ameliyatının ardından bireysel hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor.

Töre, geleceği ve eski takım arkadaşı Mario Gomez hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Töre'nin sözleri:

İSTANBUL'DA ÇALIŞIYORUM

“İstanbul’dayım. Bireysel hazırlıklarıma burada devam ediyorum. Her gün sabah 08.00’de kalkıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Duşuma giriyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Üstümü giyiyorum. Öğlen spor salonuna gidiyorum. 4 saat orada fizik tedavi görüyorum. Bisiklete binerek güç depoluyorum. Tedavi ve hazırlık programı benim için oldukça yoğun sürüyor. Sonrasında eve dönüyorum. Evde özel fizik tedavim devam ediyor. Sonrasında film izlerim, kitap okurum, sinemaya giderim. Her zaman bunu söylüyorum. Coşkulu taraftar, oyuncuyu özel biri gibi hissettirir. Tribüne çağırmaları, tezahüratları, ateşli besteleri... Beşiktaş taraftarıyla kendini çok özel bir oyuncu olarak hissediyorsun. İnşallah yeni sezonda daha da güçlü döneceğim. Hepsine selamlarımı gönderiyorum.”

GOMEZ BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLÜYORDUR

“Mario Gomez’le ameliyat olduğum dönemde Almanya’da görüşmüştük. Çok kaliteli bir futbolcu. Geçen sezon harikalar yarattı. Beşiktaş’a büyük katkı sağladı. Biz de saha içinde iyi anlaşıyorduk. Ayrılmasına üzüldüm. Takıma pozitif bir hava da katıyordu. O da Beşiktaş’ı özlüyordur. Hatta yüzde 100 özlüyordur. Profesyonel oyunculuk hayatında bir sezon bir yerdesin öbür sezon başka bir yerdesin. Bunlar olabiliyor. Gitmeden önce konuştuk. Bu konular futbolcular arasında konuşulur ama kararı ailesi ve menaceriyle yaptığı görüşme sonrasında verdi. İnşallah takımı daha iyiye gider.”