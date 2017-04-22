Gökhan Töre kimdir?

7 yaşındayken SV Adler Dellbrück takımında futbol hayatına başladı. 11 yaşında Bayer Leverkusen'in altyapısına geçen Töre, 15 yaşındayken (2007) Bayer Leverkusen'in U-17 takımında oynamaya başladı.

30 Ocak 2009 tarihinde 17 yaşındayken 500.000 Euro karşılığında İngiliz ekip Chelsea FC'ye transfer oldu. Chelsea’nın U-18 takımında forma giyen Gökhan Töre, Chelsea'da hiç maça çıkamamıştır. 2011-2012 sezonu başında Bundesliga ekibi Hamburger SV'ye 1.300.000 Euroya transfer oldu. Sezonun ilk yarısında bir maç dışında bütün maçlarda forma giyen futbolcu, devre arasında İspanya kampında yaşadığı menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu ve 7 hafta sahalardan uzak kaldı.

2012 yılında 20 yaşındayken 5 milyon euro karşılığında Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer oldu. 11 Haziran 2013 tarihinde satın alma opsiyonu maddesiyle kiralık olarak Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş Gökhan Töre’yi bir yıllığına Rubin Kazan'dan 350 bin Euro karşılığında kiraladı. Gökhan Töre'ye de 1 sezon için Beşiktaş kulübünden 900 bin Euro yıllık ücret ve maç başı 10 bin Euro verilecek. Ayrıca, Beşiktaş kulübü 30 Mayıs 2014 tarihine kadar Gökhan Töre’yi 7.500.000 Euro ödenmesi koşuluyla satın alma opsiyonuna sahiptir. Beşiktaş As Başkanı Fikret Orman fiyatı yüksek bulduğu için satın almaya sıcak bakmamakla beraber fiyatı düşürmek için Rubin Kazan yönetimiyle pazarlık halinde. Göktan Töre'nin durumu ilerleyen günlerde belli olacaktır.

Gökhan Töre, 21 Nisan 2013 tarihinde Fenerbahçe derbisinden sonra sabaha karşı Şişli'de bir gece kulübünde takım arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken ateş eden bir kişinin kurşunlarıyla sırtından vurularak yaralanmıştır. Gökhan Töre ve diğer yaralılar, Gayrettepe'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ciddi bir durumu olmayan Töre, kısa bir sürede eski sağlığına kavuşmuştur.

Altyapı Kariyeri:

1999-2003 - SV Adler Dellbrück

2003-2009 - Bayer Leverkusen

2009-2011 - Chelsea



Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011-2012 - Hamburger SV

2012 - Rubin Kazan

2013 - Beşiktaş

2016 - WestHam(Kiralık)