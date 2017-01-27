Gökhan Töre'den Beşiktaş'a: Beni de alın

Leipzig'e 5 milyon Euro'ya sattığı Atınç Nukan'ı sezon başında kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, 7 milyon Euro'ya Hebei China Fortune'a gönderdiği Ersan Adem Gülüm'ü yine sezon sonuna kadar kiralarken, 13 milyon Euro'ya Shanghai Shenhua'ya verdiği Demba Ba'nın geri dönüş talebine de olumlu yaklaşmıştı.

BENZER TEKLİF TÖRE'DEN

Bu üç futbolcunun ortak özelliği ise siyah beyazlılara kiralama maliyetlerinin bulunmaması ve maaşlarının bir bölümünü kulüplerinin karşılayacak olmasıydı. Kara Kartal'a benzer bir teklif de West Ham United'da gözden çıkarılan Gökhan Töre'den geldi.

BENİ DE ALIR MISINIZ

Beşiktaş'ın sezon öncesi 3.5 milyon Euro'ya İngiliz ekibine kiraladığı Gökhan, siyah-beyazlı yöneticilere haber yollayarak, "Bedelsiz gelirsem ve maaşımın bir kısmını da şu anki kulübün öderse beni de alır mısınız?" diye sordu.

KULÜBÜ İKNA EDİLECEK

Beşiktaşlı idareciler ise bonservisi kendilerinde olan Gökhan'ın piyasasını canlı tutmak için bu teklife olumlu yaklaştı. Oyuncuya da, "West Ham'ın bize ödediği rakamdan düşmemesi ve maaşının yarısını vermeyi kabul etmesi durumunda bu iş olabilir" cevabı verildi. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası Mart ayında sahalara dönmeye hazırlanan Gökhan'ın kulübünü ikna etmek için harekete geçtiği öğrenildi.