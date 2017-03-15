Gökhan Töre'den Beşiktaş'a dönüş sinyali

Beşiktaş’ın, Kayseri ile sahasında 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi tribünde izleyenler arasında sezon başında West Ham’a kiralanan Gökhan Töre de vardı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI İZLEDİ

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Töre, asbaşkan Umut Güner’in davetlisi olarak İstanbul’a geldi ve mücadeleyi cezalı oyuncular Ricardo Quaresma ve Gökhan Gönül ile birlikte izledi.

13 milyon euroluk satın alma opsiyonu West Ham’da olan deneyimli futbolcunun İngiltere’de kalmak istemediği ve Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek istediğini söylediği öğrenildi.

'BEŞİKTAŞ'I ÖZLEDİM'

Dizinden önemli bir ameliyat geçiren ve aylardır takımından ayrı olan Töre; Quaresma ve Gönül ile yaptığı sohbette şöyle konuştu: "Beşiktaş’tan ayrı kalmak zor. Hele böyle başarılı bir ekipte olmamak beni çok üzüyor. Bu takım Avrupa ve ligde önemli hedefleri başaracak düzeyde. Sakatlığım geçti ve çalışmalara devam ediyorum. Yeni sezonda çok daha iyi bir Töre izlettireceğim. Beşiktaş’a geri dönüp formayı kapmak için her şeyi yapacağım. Beşiktaş’ı çok özledim."

Quaresma da Gökhan Töre’ye "Gittiğin zaman çok üzülmüştüm. Bu takımın sana ihtiyacı var. Hep beraber büyük başarılar elde edeceğiz" dedi.