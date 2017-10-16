Gökhan Töre'den sevgilisine 200 bin TL'lik hediye

Yaşadığı sakatlıktan dolu uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, özel hayatında hareketli günler geçiriyor.

Gökhan Töre, önümüzdeki hafta nikah masasına oturacağı Esra Bilgiç için kesenin ağzını açtı.

TEKTAŞ HEDİYE ETTİ

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den nişanlısı Esra Bilgiç'e doğum gününde ikinci yüzük jesti geldi.

Ünlü futbolcu, önümüzdeki hafta nikah masasına oturacağı Esra Bilgiç'e 200 bin TL'lik dev bir tektaş hediye etti. Ağızları açıkta bırakan tektaşla mutluluktan havalara uçan güzel oyuncu, bu doğum gününde unutamayacağı anlar yaşadı.

KINAYA ROL ARKADAŞLARI KATILDI

Öyle ki Bilgiç, doğum günü partisiyle kına gecesini birleştirdi. Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen kına gecesine Bilgiç'in rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncuları katıldı.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Nişanlısının doğum günü hediyesi olan yüzüğü de alyansıyla birlikte parmağından çıkarmayan oyuncu, güzelliğiyle de büyüledi. Boğaz'a nazır tarihi yalıda geç saatlere dek süren eğlencenin sürprizi ise Töre'nin kınayı basması oldu. Karşılıklı göbek atan ikiliye adetlere göre kına yakıldı.