Gökhan Töre'nin kaderi kendi elinde

Beşiktaş önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmak ve Spor Toto Süper Lig'de de "şampiyon" unvanını korumak istiyor. Kulüpte kadro planlaması da bu hedef doğrultusunda yapılıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan isimlerle yollarını ayıracak. Hatta bu doğrultuda takımdan ayrılan ilk isim Flamengo'ya satılan Luiz Rhodolfo oldu.

TAKIMDAKİ GELECEĞİ PERFORMANSINA BAĞLI

Önümüzdeki sezon takım içindeki rekabetin daha da üst seviyeye çıkartılması amaçlanıyor. Bu noktada durumu şu an belirsizliğini koruyan çok değerli bir oyuncu var. O isim Gökhan Töre.

Geçen sezon başında West Ham United'a kiralanan ama burada istediği performansı sergileyemediği gibi daha sonra da sakatlık yaşayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu siyah-beyazlıların sezon başı kampına katılacak.

Ancak Gökhan, seneye takımda olacak mı, işte bu sorunun yanıtı kampta sergileyeceği performansa bağlı.

Diz sakatlığının etkisinden kurtulmaya çalışan ve bireysel antrenör eşliğinde antrenmanlar yapan Töre, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda "Bam bam bam geliyorum" diyerek eskisinden de iyi olacağını iddia etmişti.

Ancak eğer Quaresma, Babel ve transferi gündemde olan Lens gibi oyuncularla rekabet edebilecek seviyede görülmezse siyah-beyazlılar Töre'yi de kadroda tutmayacak.