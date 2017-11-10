Gökhan'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Gökhan Gönül, Tivibi Spor'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

SON DAKİKADA YEDİLER

Fenerbahçe'nin şanssız olduğunu belirten Gökhan, Galatasaray için övgü dolu sözler kullanırken, ''Fenerbahçe son 2 maçta, son dakikada golleri yedi, kazanıyordu. Son 2 dakika olmasa kazanacaktı ve bu kötü durumlarından bahsetmemiş olacaktık. Galatasaray lige hızlı ve sert başladı. Hepsi istiyor, yüzlerinden belli. Bazen seyirci olarak anlarsınız, bugün kesin kazanırlar denilebilecek durumlar gerçekleşiyor. Galatasaray da böyle başladı.'' ifadelerini kullandı.

2 HAFTA SONRA LİDER OLABİLİRİZ

Galatasaray derbisinden sonra ligin lideri olabileceklerini kaydeden Gökhan Gönül, ''İçerideki maçlarda %80 emin oluyorum. Taraftarımız bizim için harbiden 12. adam. Bazen futbolcu sahada performansının bittiğini hisseder. Tam o sırada taraftarın verdiği destek, yeniden yukarıya çıktığını, güç anlamında arttığını hissettirir. 3 puanlık sistemde, Galatasaray lider ama, önümüzdeki 3-4 maçta değişebilir. Başakşehir deplasmanı var, bizimle oynayacaklar. Bir beraberlik, sonra biz kazanırsak, lider biz olabiliriz. 3 hafta önce çok eleştirilen Beşiktaş, belki de 2 haftada lider olacak. Ben yarışın çok kopacağını düşünmüyorum, bu kadar başlarda'' şeklinde konuştu.