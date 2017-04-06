Göksel Gümüşdağ: 2024'ü bize vermezlerse haksızlık olur

Kulüpler Birliği Vakfı ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programına çok özel açıklamalar yaptı.

HAKSIZLIK OLUR

Gümüşdağ, ''2024 süreci konusunda son ana kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüpleri, TFF olarak hepimizin desteği gerek. Bu desteği sağlayacağız. Servet Bey’in de o masada olması çok anlamlı ve önemli. Bizim desteğimiz de her zaman arkasında olacak. Bu tip bir organizasyona ev sahipliği yapacak en uygun ülke Türkiye’dir. 18 tane Süper Lig takımının 18 tane yeni stadı var. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla bize vermezlerse haksızlık olur. Biz sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız.'' dedi.