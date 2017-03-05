Göksel Gümüşdağ: Biz bu yarışta hep varız

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden MedipoL Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ karşılaşma sonrasında şampiyonluk yarışıyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

BU YARIŞTA HEP VARIZ

“Biz yarışta hep varız. Yarıştan hiç çıkmayız, kopmayız. Hedefsiz bir takım değiliz. Ben hep maç maç bakıyorum. 12-13 yıldır başkanım, bu konuda oldukça tecrübeliyim”

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. Haftasında evinde oynadığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “İki takımda top oynamaya çalıştı. Alanyspor, ikinci yarıda baya oyuncu transfer takviyesi yapmış. Çok iyi bir takım kurmuşlar. Hasan başkanı tebrik ederim” şeklinde konuştu.

HEDEFSİZ TAKIM DEĞİLİZ

Şampiyonluk yarışı hakkında da açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Daha ligin bitmesine 11 hafta var. Altımızdaki takımlarla 6-8 puan farklar var ama bunlar değişebilecek neticeler. Hiçbir şeyi şimdiden ilan etmek doğru değil. Hedefimiz her zaman ilk ikinin içinde olmak. Oyuncu sakatlıkları olabiliyor, maçlarda psikolojik düşüşler olabiliyor, bu uzun soluklu bir yol. Kalan 11 haftada en iyi şekilde mücadele ederek, hedeflediğimiz yere ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu.