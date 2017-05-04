Göksel Gümüşdağ: Çinliler bizi de satın almak istedi

Son yıllarda büyük bir ekonomik krizle boğuşan Galatasaray'da, Çin'den gelen teklif gündemi meşgul ederken, Çinlilerin Türk futboluna yatırım planlarıyla ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI

Başakşehir Kulübü'nün başkanı Göksel Gümüşdağ, 2014 yılında Çinlilerin Başakşehir Kulübünün yüzde 30 hissesini alarak ortak olmak istediklerini ancak teklifi reddettiklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüple ilgili Çinlilerin ilgisinin tartışıldığı sıralarda bu kez sezona damga vuran Başakşehir kulübü ile ilgili "Katarlılar Başahşehir'i satın almak istiyor" iddiası ortaya atıldı.

Başakşehir Külübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise bu iddiayı yalanlayarak geçmişle ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

YÜZDE 30'LUK HİSSE İSTEDİLER

Sporx'e özel açıklamalarda bulunan Başkan Gümüşdağ, 2014 yılının sonlarına doğru Çinlilerden kulübe ortaklık teklifi geldiğini ancak bunu reddettiklerini açıklayarak, "Bunun nedeni de daha kulübümüzün kuruluşunun birinci yılıydı. Böyle bir ortaklığa girmek için o dönem erkendi. Hatırladığım kadarıyla yüzde 30'luk bir pay istiyorlardı. Kabul etmedik. Bu tip teklifler bize onur verir gurur verir. Ancak Başakşehir kulübü bu yola belli ve büyük hedefler koyarak çıktı. Allah'a şükür 3-4 yılda kulübü iyi noktalara getirdik, büyüme ve başarı grafiğimiz hedeflediğimiz şekilde gelişiyor. Yabancı ortaklık olabilir ama öyle iddia edildiği gibi satmak yönünde bir düşüncemiz asla yok. İnşallah futbol akedemimizde hem Türkiye'de hem avrupada örnek akademilerden biri olacak. Dediğim gibi Katar piyasasından bize ulaşan bir şey yok. Olsa bunu saklamaz ve kamuoyuyla paylaşırız. Kulübümüzle ilgili gelen tek resmi ortaklık teklifi 2014'ün sonlarına doğru oldu ve bizde bunu bizim için çok erken diye geri çevirdik" açıklamasını yaptı.