Göksel Gümüşdağ, Demirören'e tepki gösterdi VAR'ı savundu

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in video hakm uygulamasına karşı olduğunu açıklamasının ardından Eski Külüpler Birliği Başkanı ve Başkaşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Demirören'in sözlerine tepki gösterdi.

Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde bu konuda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gümüşdağ şunları söyledi;

"VİDEO HAKEM, KAYGILARI ORTADAN KALDIRACAK"

"Çok uzun süredir video hakemliği konusunda somut adımlar atmamız gerektiğini savunuyorum. Bunu bir grup takımın avantajına ya da bir diğer grubun dezavantajına olacak bir şey olarak görmüyorum. Adaletsizliğin, taraflı yönlendirmelerin, hakemlerimiz adına yetersizliklerin ya da form düşüklüklerinin çaresi olarak görüyorum. Futbol, hak edenin kazanması gereken bir oyun. Hatalarla, yorgunluklarla, şaibelerle kirlenmemesi gereken bir oyun. Son günlerde futbol gündemimizde bir çok hayal kırıklıkları, problemler ve çözümsüzlükler varken, çözümü belli olan hayati konularda isteksiz davranmamalıyız. Video hakem teknolojisi, bu kaygıların çoğunu ortadan kaldıracağı gibi hakemlerimizi, federasyonu ve yan kuruluşları rahatlatacak, hakemlerimize ve hakemlik mesleğine saygınlık kazandıracak bir teknolojidir.

"HAKEMLERİN BASKI ALTINDA OLMASI DENGEYİ BOZUYOR"

Hakemlerimizin art niyetli olduğunu söyleme hakkımız yok. Ama Türkiye’de maç yönetim kalitesinin mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Profesyonel hakemlik kriterlerini karşılayamayan, baskı altında tarafsızlığını ya da otoritesini koruyamayan hakemlerimiz için bir önlem almadığımız sürece, gördüğünüz üzere ligin dengesi bozuluyor. Bu durum, Liglerimizde mücadele eden her takım için potansiyel bir sorundur ve mutlaka adreslenmesi gerekmektedir.

"HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Sayın Demirören’in konuyla ilgili ihtiyatlı yaklaşımını, daha önce defalarca prensib mutabakatına varmamıza ragmen somut adımlar atmakta gecikişini, yaptığı açıklamalarla bugün itibarıyla aslında bu yeniliğe sıcak bakmadığını duyuyor ve izliyorum. Kendisi TFF başkanı sıfatıyla bu açıklamaları yapma hakkına tabi ki sahiptir, fakat ben Başakşehir futbol kulübü olarak – ki diğer kulüplerimizin de istisnasız her hafta canı yanarken ve bu aile bütünlüğünü bozmamak adına gene de seslerini fazla yükseltmemeye özen gösterirken - endişeli olduğumuzu ve “hiç bir şey yapmamanın” bir çözüm olmadığını tekrarlıyorum.

"TFF'NİN VİDEO HAKEM ÇALIŞMALARINI GÖRMEK İSTERİM"

TFF’nin bundan bir kaç ay önce, istekle ve ortak mutabakatla tüm futbol paydaşlarına söz verdiği gibi, VAR’a geçiş takvimini ve yol haritasını (şu ana kadar kaç saat eğitim verildi ? Bundan sonra kaç saat planlandı ? ne zaman offline’a taşınacak ? Ne zaman real olarak hayata geçecek ?) biran evvel görmek istediğimizi tüm kamuoyunun önünde deklare ederim. Bunu biran evvel görmek istiyoruz ve bu talebimizi gerekirse her gün kendilerine hatırlatacağız.

"ARTIK KAMUOYUNU GÜNDEMDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Video hakemlik teknolojisinin biran evvel hayata geçmesi için artık daha sık gündeme gelmesi gerekitğini düşünüyorum. Bu konunun ilk günden beri hararetli savunucusu olduğum için, bu açıklamayı bizzat kendim yapmak istedim. Konuyu gündemde tutabilmek benim için artık bir önceliktir."