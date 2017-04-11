Göksel Gümüşdağ: Tudor haklı Barcelona gibiydik

Başakşehir ve Kulüpler Birliği başkanı Göksel Gümüşdağ Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını cevapladı!

İşte o açıklamalar:

''Biz Galatasaray ile ilk defa maç yapmıyoruz, bu sezon 3 kez onlarla oynadık. Bizim için önemli olan yarışta var olmaktı, kazanarak bunu gösterdik. Ben de teknik direktörümüz ve oyuncularımızı kutladım. Biz kazandığımızda da mağlup olduğumuzda hep beraber olduk, inşallah bu güzel oyunun devamını getiririz.

ŞAMPİYONLUK KADAR DEĞERLİ

Biz şampiyonluk hedefini ağzımıza almadık, zaten şu ana kadarki performansımız şampiyonluk kadar değerli. Galatasaray'ı yendiğimiz halde hala ben şampiyonluktan bahsetmiyorum. Daha 7 hafta var ve maçları tek tek düşünüyoruz. Biz şansımızı sonuna kadar değerlendirip, sonunda nerede olacağımızı hep beraber görmek istiyoruz.

2 kulvarda da yarışa devam ediyoruz, tabi Beşiktaş'ın tecrübeleri avantajları var ama biz de mücadele edeceğiz. Kupada ise neden şampiyonluk olmasın? Bizimde şansımız herkes kadar var.

TUDOR HAKLI, BARCELONA GİBİYDİK

Adebayor'un bize maliyeti çok uygundu, imza parası ve bonservisi yoktu, bize olumlu katkı verdi, karakteri de çok iyi çıktı. Ben de maçtan sonra kendisini tebrik ettim, bütün takım arkadaşları da onu soyunma odasında alkışladı. Adebayor, Galatasaray'a karşı özel bir motivasyonla oynadı diyemeyiz, başka takımlara da gol attı.

Ben Tudor'a cevap vermiş olmayayım ama gerçektende Tudor'un dediği doğru Barcelona gibi oynadık.''