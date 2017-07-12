Göksel Gümüşdağ: Visca'yı satmayacağız

Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cengiz Ünder'i önemli bir takıma, kulübe katkı sağlayacak şekilde satmak istediklerini kaydetti.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Göksel Gümüşdağ, adı Trabzonspor ile anılan Edin Visca'nın durumuyla ilgili olarak ise, "Edin Visca, Başakşehir Futbol Kulübünün 2021 yılına kadar sözleşmeli oyuncusudur. Edin Visca'yı vermeyi düşünmüyoruz. Edin Visca ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Gümüşdağ, Bekir İrtegün ile yollarını ayırmaları konusunda, "Bizim öyle bir değerlendirmemiz oldu. Zannediyorum onun bir beklentisi oldu biz de ona çok sıcak bakmadık. Bekir ile yollarımızı ayırdık." değerlendirmesinde bulundu.