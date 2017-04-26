Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Rize'de yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, kendisini ve futbolcuları sert bir dille eleştiren Rıdvan Dilmen'e de cevap verdi.

RIDVAN DİLMEN BİZİ ÜZDÜ

Gümüşdağ, ''Biz Rıdvan'ın değil doğruluğun ve vicdanımızın terazisinde hareket ettik. Tüm bu süreçte, dürüst ve şeffaf bir tavır içinde olmaya özen gösterdik. Rıdvan'ın Fenerbahçe sevgisinden olduğunu tahmin ettiğim, başka bir ihtimali düşünmek bile istemediğim yorumları, bazen acımasız ve dostlarını zor zamanlarında bile üzmekten kaçınmayan haksız bir tavra dönüşebiliyor. Bu akşam bizim için zaten zor bir maç olacak, dolayısıyla daha fazla üzerimize gelmesine gerek yok'' dedi.

Göksel Gümüşdağ'dan Rıdvan Dilmen'e cevap İZLE