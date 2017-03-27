Göksel Gümüşdağ'dan yabancı kuralı çıkışı

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV Spor'a yaptığı açıklamalarda yabancı kuralının değişimi ile ilgili bir talepleri olmadığını ve mevcut sistemin devam etmesi gerektiğini istediklerini söyledi.

"DEĞİŞİKLİĞİ UYGUN BULMUYORUZ"

Yıldırım Demirören'in "Kulüpler Birliği isterse, değiştiririz" diyerek topu kendilerine attığı yabancı kuralı konusunda Gümüşdağ, "Değişiklik yapılmasını uygun bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Sportif istikrarın sağlanmasının yolu, uzun vadeli projelerden geçiyor. Kısıtlamanın yasaklarla değil, kulüplerimizin altyapılarla ilgili kararlı şekilde uygulanmasının doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER SENE KURAL DEĞİŞMEZ"

Kuralın 4 seneliğine geldiğini belirten Göksel Gümüşdağ; "Konuşuluyor olmasını da mantıklı bulmuyorum. Bir karar veriliyor, 4 yıl mutabakat sağlanıyor ve daha bir yıl geçmeden tartışmaya başlıyoruz. Nasıl olacak bu iş. Her sene bir karar değişmez. 3 sene sonra otururuz, geniş bir konsensusdan sonra bir değişikliğe gidebiliriz. Kulüpler 3-4 yıllık planlar yapmış, imzalar var, böyle bir şey olmaz. 2019'a kadar devamı noktasında, kesintisiz uygulanacağı konusunda bir talebimiz olduğunu söylemiştik, bunun da devamını istediğimizi söylüyoruz. Zaten bir karar var, bu karar doğrultusunda ilerliyoruz" diye konuştu.