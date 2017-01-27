Göksenin Köksal'dan Melih Mahmutoğlu'na cevap

Dün akşam Euroleague'de Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Ülker maçı sonrası sarı-kırmızılı formayı giyen Göksenin Köksal, Fenerbahçe kaptanına sert bir yanıt verdi.

Yakın arkadaşının yaptığı açıklamayı alıntılayarak kendi hesanında paylaşan Göksenin, destek veren herkese de teşekkür etti.

YAPTIĞIN ÇIKARCILIKTIR

Milli Takım'da oda arkaşı olduklarını belirten Göksenin: "İyi oku Melih Mahmutoğlu ! Maça saatler kala ''iyi arkadaşım'' dediğin insan için ''provokatör'' diye açıklama yapıp, kamuoyu'nun önüne atmak çıkarcılıktan başka birşey değildir. Herhangi bir olay olduğu zaman sen çıkış tüneline hiç koşmadığın hızla koşarsın. O atar bacak bacak üstüne, '' Gelin '' der ! Bu durum ''provokatörlük'' değil, dik duruşun göstergesidir ! Göksenin sizin yapmak isteyip yapamadıklarınızı aslan gibi yüreğiyle yapabilendir. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Ama Milli Takım'da beraber kaldığın ''oda arkadaşını'' binlerce insanın hedefi haline getirmek ne sana, ne kaptanlığını yaptığın takıma yakışır! Takım kaptanı olarak sana düşen yapıcı davranıp tarafları ve taraftarları yumuşatmaktır (Sinan Güler gibi )...He unutmadan... Bu sözlerin diğer hedefi Ergin Ataman'dır ! Hala Milli Takım'ı çalıştırıyor olsaydı..Sen bu açıklamaları yapabilirmiydin ? Öyle bir yüreğe sahipmisin ? Tabiki değilsin...Kalp herkeste var, yürek başka birşey..." diyerek Fenerbahçe kaptanına cevap verdi.

MAHMUTOĞLU NE DEMİŞTİ

“Maçın önemi belli. Biz de iyi durumdayız, iyi de gidiyoruz Euroleague’de. Derbi maçından da her zaman olduğu gibi galip ayrılmak istiyoruz. Ben yarın tribünlerin dolacağını biliyorum. Çeşitli provakasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi. Kesinlikle bu provakasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçı var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kişiler tarafından çeşitli provakasyonlar yapılabilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacağız. Seyircinin sadece bizim oyunumuzu desteklemesini istiyoruz. Fenerbahçe taraftarı büyüklüğünü gösterir yarın da derbi maçından her zamanki gibi galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz”