Golcü stoper Ramos'un sırrı ortaya çıktı - İZLE

Real Madrid'in Bayern Münih'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ancak bu pozisyonda ofsattan çok Ramos'un yaptığı taktik dikkatleri çekti. Kariyeri boyunca 76 gol atıp 40 asist yaparak bir savunma oyuncusundan daha fazlası olduğunu kanıtlayan Ramos, eğer iptal edilmese kariyerinde bir kritik gole daha imza atmış olacaktı.

UYANIK RAMOS

Mücadele 1-1 devam ederken Real Madrid serbest atış kazandı. Defanstan çıkıp rakip kaleye gelen Ramos, takım arkadaşları Asensio ve duran topu kullanan Kroos'la mimik işeretleri kullanarak iletişime geçti.

Kulanılan duran toptan sonra Asensio'nun Boateng'i engelmesiyle Ramos boşa çıktı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerkçesiyle iptal edilen bu goldeki organizasyonsa kameralara yansıdı.

Sergio Ramos'un gollerinin sırrı - İZLE

Böyle pozisyonlara daha önceden çok çalıştıkları belli olan Madridli oyuncular, Ramos'u bu tip duran toplarda boşa çıkararak kritik dakikalarda gol bulmaya çalışıyor.