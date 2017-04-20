Golden State Portland'a şans tanımadı

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, normal sezonu 8. sırada tamamlayan Portland Trail Blazers'la Kaliforniya'da karşılaştı.

CURRY GALİBİYETTE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Oracle Arena'da oynanan maçta Stephen Curry 19, Klay Thompson da 16 sayıyla ev sahibi Warriors'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Mücadeleye kenardan dahil olan JaVale McGee ise 15 sayı, 5 ribaunt ve 4 blokluk performans ortaya koydu. Warriors'ta yıldız basketbolcu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Serinin 3 ve 4'üncü maçlarına ev sahipliği yapacak Blazers'ta Maurice Harkless 15, Damian Lillard ise 12 sayıyla oynadı.