Gomez: Terörden korkmuyorum sezon sonunda gelirim

Beşiktaş'ta 2015-16 sezonunu kiralık olarak geçiren ve sadece ligde attığı 26 golle kral olurken kariyerini de yeniden ayağa kaldırıp Alman Milli Takımı'na tekrar seçilme başarısı gösteren Mario Gomez, EURO 2016 sonrası, yaşanan terör olaylarını gerekçe gösterip siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırma kararı alıp ülkesinin Wolfsburg takımına transfer olmuştu.

Buna karşın yeni takımında, Beşiktaş'ta ulaştığı çizginin çok gerisinde kalan ve Bundesliga'da neredeyse kümede kalma mücadelesi verme durumuna gelen Gomez, Kara Kartal'da fırtına gibi estiği parlak günlerini ciddi anlamda özledi.

İşte Gomez'in sözleri:

BEKLEDİĞİMİ BULAMADIM

"Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'da beklediğimi bulamadım. Çok daha yüksek hedefler için mücadele edeceğimizi düşünüyordum ancak şu an orta sıralardayız ve bu durum benim için hayal kırıklığı oldu.

WOLFSBURG'A SÖZ VERDİM

Diğer taraftan Beşiktaş'ı da takip ediyorum. Gol bulmakta zorlandıkları ortada. Ben yeniden Beşiktaş'ta oynamayı isterim. Fakat bu devre arasında olamaz. Çünkü Wolfsburg'a bir söz verdim. Sezon ortasında ayrılmam yanlış olur.

TERÖRDEN KORKMUYORUM

Terör konusuna gelirsek, bu konuda benim kişisel bir korkum yok. Ancak ailem çok endişeleniyor. Beşiktaş'tan ayrılma kararı alırken onların bu konudaki çekincelerini göz ardı edemezdim. Dediğim gibi Beşiktaş'a devre arasında dönemem ama sezon sonunda bu konuyu yeniden görüşmek isterim."

