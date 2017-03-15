Gomez'den kafa karıştıran ayrılık açıklaması

Alman Sport Bild dergisine bir röportaj veren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez, 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'yla milli takım kariyerine nokta koymak istediğini söyledi.

KLOSE GİBİ OLAMAM

Gomez, "Gerçekçi olmak lazım. Rusya'daki Dünya Kupası'nda 33 yaşında olacağım. 35-36 yaşında Miroslav Klose gibi patlayıcı olan başka bir forvet yoktur." dedi.

Wolfsburg'un Avrupa kupalarında olmamasının Alman Milli Takımı'na seçilme konusunda bir sıkıntı yaratmayacağını düşünen Gomez, "Hangi futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemez ki? Bunu sene başında Wolfsburg'a imza atarken de söyledim. Ama yazın kulüpte birçok şey yaşandı. Oldukça problemli bir dönemdi. Ama 6 fazla Avrupa maçının beni gelecek sezon için daha iyi bir oyuncu yapacağını düşünmüyorum. Böyle bir tecrübe eksiğim yok" ifadelerini kullandı.

Son dönemde santrafor yetiştirmekte zorlanan Almanya'da Gomez'e iki rakip çıktı: RB Leipzig'den Timo Werner ve Hoffenheim'dan Sandro Wagner.

İYİ ANILARLA AYRILMAK İSTERİM

Bu rekabetin kendisi için problem yaratmadığını belirten yıldız oyuncu, "Aksine oldukça önemli. 10 yıl boyunca Klose ile forma rekabeti yaşadım. Gelmiş geçmiş en iyi santraforlardan bir tanesiydi. Şimdiki rekabet de beni iyi hissettiriyor" diye konuştu.

Wolfsburg'daki geleceği hakkında da konuşan Alman golcü, ayrılık sinyalleri de verdi: "Buradan iyi anılarla ayrılmak isterim. Stuttgart ve İstanbul'da böyle oldu. Yönetimle iyi bir ilişkim var."