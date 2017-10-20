Gomis: F.Bahçe derbisini kazanacağız

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve kariyerinin en iyi başlangıcına imza atan Gomis, Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama yaptı.

SporArena'ya konuşan yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisinden 3 puan çıkarmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

"BU COŞKUYU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Derbide alınacak galibiyetin taraftar için çok önemli olduğunu vurgulayan Gomis "F.Bahçe saygı duyulması gereken bir rakip. Onlar da büyük bir takım. Ancak biz 3 puanı alıp şampiyonluk hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fenerbahçe’yi yenmemiz gerekiyor. Bu, taraftarlar için de önemli. 3 puan aldığımız taktirde Türkiye’de sokaklara çıkacak olan Galatasaraylılara bu coşkuyu yaşatmak bizim için çok değerli. Fenerbahçe belki şu an iyi gitmiyor ama çok çalışıp kendilerini doğru bir yola sokacaklardır. Onlar da şampiyonluk yarışına geri geleceklerdir." dedi.

"VOLKAN YA DA KAMENİ FARK ETMEZ"

Sarı-lacivertli takımın kalesini kimin koruyacağının önemli olmadığını söyleyen yıldız futbolcu "Fenerbahçe kalesinde Volkan mı yoksa Kameni’nin mi oynayacağı fark etmez. Önemli olan 3 puan getirecek golü atmam. Volkan, büyük kariyerli bir kaleci. Kameni’ye de saygım var. Ailemin hali vakti yerinde değildi, bana krampon almıştı. Profesyonel futbol 13-14 yaşında başlayan bir meslektir. Sadece A takım forması giymek sizi profesyonel yapmaz. Bir profesyonel gibi yaşamalısınız." şeklinde konuştu.