Gomis: Galatasaray'ın büyüklüğünü burada daha iyi anladım

Galatasaray'ın yıldız transferi Bafetimbi Gomis önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine Türkçe "Merhaba" diyerek başlayan yıldız golcü şu ifadeleri kullandı.

G.SARAY ÇOK CİDDİYDİ

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da sezon sonu temaslar başladı. İngiltere'den de teklifler vardı ve Galatasaray da benimle ilgileniyordu. En ilgili olan kulüp Galatasaray'dı. Ben ilk başlarda Marsilya'ya odaklanmıştım ama sonradan Galatasaray'ın bana olan teklifinin çok ciddi ve samimi olduğunu gördüm. Galatasaray'ı incelemeye başladım. Hangi oyuncuların olduğunu ve geçen sezon işlerin neden kötü gittiğini araştırdım.

TARAFTAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Havaalanındaki karşılama beni çok mutlu etti. Oradaki insanlar çok sıcak bir şekilde karşıladı. Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyordum. Benden önce de Galatasaray Avrupa'da önemli oyunculara ve başarılara sahipti bundan haberim vardı. Ben bir haftadır buradayım ve gördüğüm, benim bildiğimden daha büyük bir kulüp Galatasaray.

TÜRKİYE LİGİ YÜKSELİYOR

Öncelikle Türkiye Ligi'nin kalitesi gelişiyor. Her geçen sene bu kalite artıyor. Stat ve tesis anlamında Türkiye, Avrupa'nın en iyisi. Yayın anlamında da Türkiye Ligi yurt dışında daha fazla seyrediliyor. İstanbul çok güzel, diğer şehirler de güzel olduğu için yabancı oyuncular Türkiye'ye geliyor. Pascal Nouma ile de görüştüğümde burayı çok övmüştü. Zamanında Taffarel gibi önemli oyuncuların da Türkiye'yi tercih ettiğini görebiliyoruz. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye benim ülkemi, Senegal'i elemişti o zaman da Türkiye dikkatimi çekmişti.