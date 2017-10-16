Gomis Galatasaray'ın kasasını doldurdu

Galatasaray’ın Fransız yıldızı; ilk 8 haftada 9 gol, 2 asistlik performansıyla sar-kırmızılı ekibin elde ettiği 5 galibiyet, 1 beraberlikte aslan payını aldı. Gomis, sadece Bursaspor ve Karabükspor maçlarında skora katkı yapamadı.

BONSERVİSİNDEN FAZLA KAZANDIRDI

Swansea’dan 2.5 milyon euroya (10 milyon 750 bin TL) transfer edilen Gomis, bonservis bedelini şimdiden çıkardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Bafetimbi Gomis, ne kadar isabetli bir tercih olduğunu ortaya koyup, takıma verdiği katkıyla şimdiden kendisi için ödenen parayı karşıladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de kulüplere galibiyet başına 2 milyon 200 bin TL, beraberliğe de 1 milyon 100 bin TL başarı primi ödüyor.

8 hafta geride kalırken, sadece 2 maçı pas geçen Gomis, 9 gol atıp 2 de asist yaparak lige damgasını vurdu. 32 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, bu süreçte alınan 5 galibiyet, 1 beraberliğe direkt etki edip kulübüne toplam 12 milyon 100 bin TL kazandırdı.

Swansea'ye 2.5 milyon euro ödeyen (Yaklaşık 10 milyon 750 bin TL) Galatasaray, Gomis'in üstün performansıyla 8 haftada ödediği miktardan fazlasını kasasına koydu.

3 yıllık sözleşme yapılan Gomis’e imza parası olarak da 2.5 milyon euro ödenmişti. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro’ya oynayan tecrübeli forvet, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topluyor.

KRALLIĞI JAHOVİC'LE PAYLAŞIYOR

Bafetimbi Gomis, iki haftalık suskunluğunu Konyaspor karşısında iki gol atarak bozup ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı ve gol krallığında Göztepeli Jahovic’le aynı sayıya ulaştı.

Fransız golcü 8. hafta itibarıyla, ligdeki takımlardan Konyaspor’dan bir fazla, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile de eşit sayıda gol atmayı başardı.