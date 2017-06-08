Gomis: Galatasaray'la anlaştım bırakın giderim

Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre Galatasaray’ın bir süredir kadroya katmaya çalıştığı Bafetimbi Gomis, bonservis pazarlığını uzatan Swansea’yı ikna etmek için devreye girdi.

G.SARAY'LA ANLAŞTIM

Galler kulübüne çağrıda bulunan Fransız yıldızın, “Galatasaray’dan iyi bir teklif aldım. Bunu değerlendirmek istiyorum. Ben anlaştım, siz de anlaşın gideyim” dediği öğrenildi.

3 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Sarı-Kırmızılı kulübün 2+1 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 3 milyon euroluk garanti ücret önerisini kabul eden Gomis, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giydiği Marsilya kulübünden gelen teklifi geri çevirmişti.

Swansea’yi ikna etmek için harekete geçen Gomis’in son hamlesinin, pazarlık için kapıyı 6 milyon Euro’dan açan Premier Lig ekibinin inadını kırması bekleniyor.