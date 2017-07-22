Gomis Östersunds maçı sonrası ağladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenirken, takım içinde önemli bir gelişme yaşandı.

Östersunds’a elenerek Avrupa kupalarına veda eden sarı kırmızılı futbolcular, soyunma odasında kenetlendi.

GOMİS AĞLADI MUSLERA ÇILDIRDI

Maçta çok fazla etkili olamasa da mücadelesiyle dikkat çeken Gomis soyunma odasında hırsından ağlarken, Muslera sinirden oturduğu koltuğu yumrukladı.

Ardından Gomis, arkadaşlarına, “Bu sonucun bahanesi yok. Çok kötü ama bu bize tüm sezon iyi bir ders olacak. Şampiyonluğa kenetleneceğiz” diye seslendi.

ORTAK DÜŞÜNCE ŞAMPİYONLUK

Taraftarların protesto ettiği Selçuk'u soyunma odasında Maicon teselli etti. Kaptan Selçuk; “Beyler ayağa kalkacağız. Bunu hep beraber başaracağız” mesajını gönderdi.

Belhanda ve Eren, "Bu bir uyarı. Şampiyon olabiliriz" dedi.

Belhanda; “Merak etmeyin, daha iyi olacağız." derken Eren Derdiyok ise; "Bu sonuç bizi daha çok kenetleyip tüm sezonu etkileyebilir. Şampiyon olabiliriz. Bu maç bize erken bir uyarı olacak, şampiyonluğa ulaşacağız" diye yazdı.