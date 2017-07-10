Gomis Östersunds maçında sahada

Macaristan ekibi Diosgyor ile Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçını oynayan Galatasaray yine kazandı.

Performansı merakla beklenen Bafetimbi Gomis ise son 25 dakikalık bölümde görücüye çıktı. Kalitesini hemen gösteren 31 yaşındaki Fransız forvet her ne kadar istediği topları alamasa da rakip savunmayı bir hayli zorladı.

13 TEMMUZ'DA SAHADA

Teknik direktör Igor Tudor'un maçın ardından özel olarak görüştüğü Gomis, 13 Temmuz'u hedef olarak belirledi. Galatasaray perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds ile karşılaşacak.

Gomis için ekstra idman programı Eren Derdiyok sakatlandığı için gözler tamamen Gomis'e çevrilmiş durumda. Başarılı santrfor ile özel olarak ilgilenen Tudor, oyuncusunu bu maça hazırlıyor. Gomis'e antrenmanlar haricinde ekstra idman programı da uygulanıyor.