Gomis: Trabzonspor'a gol atacağım

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Trabzonspor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

TARAFTARA ÖVGÜ

Galatasaray taraftarının sevgilisi Gomis, "Fenerbahçe maçında şanssız günümdeydim. Ancak Trabzonspor deplasmanında kesinlikle gol atacağım. Taraftarımızı sevindirmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Türkiye'de mutlu olduğunu dile getiren Gomis, "Taraftarın bana olan ilgisi muhteşem. Onlar mutlu olduğu zaman ben de çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fransız yıldız, sezon sonunda şampiyonluğu kazanacaklarını da sözlerine ekledi..