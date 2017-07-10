Gomis'in isyanı: Beni görmüyorlar

Galatasaray’da son birkaç yıldır isimler değişiyor isyan değişmiyor.

Didier Drogba'nın şikâyetçi olduğu ve giderken de dile getirdiği “Pas alamıyorum” isyanı, bu kez Diosgyör takımıyla oynanan hazırlık maçında farklı bir isim tarafından tekrarlandı.

BENİ GÖRMÜYORLAR

Drogba ile yakın bir dostluğu bulunan, yeni transferlerden Bafetimbi Gomis, ilk maçına çıktığı Galatasaray'da, oyuna girdikten sonra takım arkadaşlarının kendisini topla buluşturmamasına, “Beni görmüyorlar” işareti yaparak isyan etti.

Mücadele sonunda Igor Tudor ile konuşan ve durumu anlatan Gomis, ‘top gelmeme' sorununun çözülmesini istedi.

Daha önce de Drogba gibi Lukas Podolski ve Eren Derdiyok da pas alamamaktan sık sık şikayetçi olmuştu. Ayrıca Tudor, passız oynuyor diye Bruma'yı saha içinde haşlamıştı.