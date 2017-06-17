Gomis'in menajeri: G.Saray'a yakınız

Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de bulunan ve geçen seneyi Ligue 1'de mücadele eden Marsilya'da kiralık olarak geçiren Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili konuştu.

G.SARAY'A DAHA YAKINIZ

BeIN SPORTS'a açıklamalar yapan Mendy, tecrübeli golcünün transferiyle ilgili şunları söyledi: "Durumumuzla ilgili olarak 24 ya da 48 saat içerisinde bir açıklama yapılır. Şu anda Galatasaray'a daha yakın duruyoruz. Marsilya'dan bir teklif aldık ama aldığımız teklifin dışında bize davranış şekilleri, çok istenmediğimizi gösteriyor. Düşünme aşamasındayız, kararımız açıklandığında herkes ne olduğunu görecek."