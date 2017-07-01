Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis sadece golleriyle değil yeşil sahada yaşadığı ani bayılmalarla da biliniyor.

Hürriyet'in haberine göre; Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan Gomis, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan kısa süreli bilinç kaybı ve bayılmalar yaşıyor.

Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Gomis de bu rahatsızlığı yeşil sahada yaşayan isimlerin başında geliyor.

LYON'DA 3 KEZ BAYILDI

Lyon forması giydiği dönemde üç kez sahada baygınlık geçiren Gomis'in son yıllarda hafızalara kazınan anları ise 2010 ve 2015 yılında yaşadıkları oldu. 2010 Dünya Kupası elemelerinde Faroe Adaları ile oynayacakları maç öncesi yapılan antrenmanda aniden bayılan Gomis takım arkadaşı Fransız kaleci Cedric Carrasso’nun adeta aklını başından aldı.

Çığlık çığlığa sağlık görevlilerini çağıran kalecinin korku dolu anları objektiflere yansımıştı.

BAYILIRSA SÜRPRİZ OLMAZ

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, bu vakaların Galatasaray'da da tekrar edebileceğini ve bayılma durumunun sürpriz olmayacağını ifade etti.

Kulüp Doktoru Yener İnce ’nin “Futbol oynamasına engel bir durum yok ancak antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması sürpriz olmaz” dediği Fransız oyuncunun kontratına özel bir madde eklendi.

G.SARAY SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLECEK

Sağlık Kurulu, Gomis’i, hem Fransa hem de İstanbul’da titiz şekilde kapsamlı kontrol ve testlere tabii tutarken, kafalarda soru işareti kalmaması ve kulübün haklarını korumak adına sözleşmesine tek taraflı fesih maddesi koydurdu.

Buna göre futbolcu, kontrat sürecinde kalbinde bir sorun ya da problem yaşar, futbol oynamasına engel bir durum oluşursa Galatasaray Kulübü’nün kontratı tek taraflı fesih hakkı olacak.







