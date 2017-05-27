Gomis'ten Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'ın gözdesi Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Bafetimbi Gomis, kendisine Galatasaray forması giydiren bir taraftara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Galatasaray taraftarının, "Bu forma sana çok yakıştı" şeklinde paylaşımına Gomis gülerek ve beğenme emojisiyle yanıt verdi.

TEKLİFİMİZİ YAPTIK

Öte yandan golcü oyuncunun transferi hakkında açıklama yapan Dursun Özbek "6-7 tane transfer yapılması gereken mevki belirledik. Scout ekibimize bunu ilettik. Onlar listeyi antrenör ekibine verdi, onlar da Cenk Ergün'le beraber izliyor. Artık belirlediğimiz futbolcularla görüşmek üzere seyahatler yapılıyor.

Gomis'le görüştük teklif de verdik. Daha önce yapılmış transferlere ben dünya kadar para ödedim. Benden sonraya öyle bir tablo bırakmak istemiyorum.'' şeklinde konuştu.