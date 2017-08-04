Galatasaray'ın Marsilya'dan transfer ettiği Bafetimbi Gomis, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Gomis'ten Negredo'ya: Gol sayısı vermek saygısızlık VİDEO

"BENCE RAKAM VERMEK SAYGISIZLIK"

Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo'nun 35 gol atma sözüne karşılık kendisinin hedefinin ne olacağı mesak edilen Bafetimbi Gomis, "Gol sayısı vermek istemiyorum, önemli olan takımın başarısı. İlla ki gol sayısı verirsem, maçlarda bize pahalıya mal olabilir. Bunu biraz da saygısızlık olarak görüyorum. Negredo 35 gol atacağını söylüyorsa ve bunu başarırsa onun için mutlu olurum. Benim asıl hedefim sene sonunda takımın başarılı olması. Gol atmak istiyorum ama öncelik takımın başarısıdır.Gol pozisyonuna girdiğimde daha müsait bir arkadaşım varsa, ona pas atarım" mesajını verdi.