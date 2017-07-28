Gomis'ten taraftara mesaj

Galatasaray’a İngiltere’nin Swansea City takımından transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlarla konuşmaktan çekinmiyor.

DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisine atılan mesajlara cevap veren Gomis, son olarak bir taraftarın arabasının arka camına yazdırdığı yazıyı, sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu, arkasında ‘Bafetimbi Gomis’ yazan arabanın fotoğrafını paylaşarak, şu notu ekledi: “Tüm taraftarlara, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beklentileri karşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.”