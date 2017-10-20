Göztepe-Alanya maçında gol yağmuru

11. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Scarione'nin pasıyla ceza sahası içinde topa hareketlenen Traore'den önce kaleci Remy, meşin yuvarlağı kontrol etti.

19. dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Peybernes'ten seken meşin yuvarlakla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Tayfur Bingöl'ün kendi sahasından attığı uzun pasla hareketlenen ve ceza alanı içinde Nsakala ile mücadele eden Jahovic'in yerde kaldığı pozisyonda, Göztepeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.

32. dakikada sağ çapraz pozisyonda kazanılan sert vuruşu kullanan Sabri'nin şutunda, kaleci Remy topu kontrol etti.

JAHOVİC PERDEYİ AÇTI

41. dakikada Göztepe öne geçti. Scarione'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topa iyi yükselen Jahovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in ceza alanı dışından attığı sert şutta, top az farkla auta gitti.

52. dakikada ceza alanı içinde Jahovic'in pasıyla topla buluşan Tayfur'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

54. dakika sol kanattan hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan'ın yaptığı ortada, Kadu yerinde bir müdahale ile topu kornere uzaklaştırdı.

EFECAN SKORU EŞİTLEDİ

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Vagner Love'un şutunda Göztepeli savunma oyuncularına çarpan top ceza alanı içindeki Mbilla'ya kadar geldi. Mbilla'nın yaptığı ortada, Efecan topu filelerle buluşturdu: 1-1.

GÖZTEPE, CASTRO İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

72. dakika Göztepe tekrar öne geçti. Tayfur'un sert şutunda kaleci Remy'den dönen topu iyi takip eden Castro, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

İZMİR EKİBİ JAHOVİC'LE FARKI 2 YAPTI

74. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Adis Jahovic'in, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 3-1.

ALANYA, MBİLLA VE FERNANDES'LE ARAYI KAPATTI

87. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza alan içinde Sabri'nin uzaklaşmak istediği topu iyi takip eden Mbilla, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı: 3-2.

90+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Aytemiz Alanyaspor atağında Göztepeli futbolcuların uzaklaştıramadığı topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Göztepe: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 3

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Beto (Dk. 46 Günay Güvenç), Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes (Dk. 56 Kosanovic), Traore, Castro, Rotman, Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Halil Akbunar), Scarione, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Welinton, Fofana (Dk. 70 Maniatis), Nsakala, Efecan Karaca, Sackey (Dk. 46 Mbilla), Taha Yalçıner, Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love

Goller: Dk. 41 ve 74 Jahovic, Dk. 72 Castro (Göztepe), Dk. 66 Efecan Karaca, Dk. 87 Mbilla, Dk. 90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Sackey, Dk. 57 Gassama, Dk. 88 Emre Akbaba, Dk. 90+2 Fernandes, Dk. 90+5 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 57 Kosanovic, Dk. 90+2 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)