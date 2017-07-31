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Göztepe Beto'yu transfer etti

Göztepe'den yapılan açıklamada, son olarak Sporting Lizbon forması giyen 35 yaşındaki Beto ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı

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Göztepe Beto'yu transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Portekizli file bekçisi Beto'yu kadrosuna dahil etti.

BİRÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sporting Lizbon'da profesyonel olan Beto, daha sonra Chaves, Marco, Leixoes takımlarında forma giydi. 2009-2010'da Porto'ya transfer olan Beto, bu takımla UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmasının yanı sıra lig şampiyonluğu ve Portekiz Kupası sevinci de yaşadı.

Romanya temsilcisi Cluj ile 2011-2012'de şampiyonluğa ulaşan tecrübeli kaleci, daha sonra İspanyol ekibi Sevilla ile 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.

Beto, 2017 FIFA Konfederasyon Kupası'nda Portekiz Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.

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