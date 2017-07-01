Göztepe Demba Ba'yı istiyor

Süper Lig'deki zorlu yarış öncesi transferde geç kalındığı gerekçesiyle taraftarlarının eleştirilerine hedef olan Göztepe yönetimi, Demba Ba transferiyle ses getirmeyi planlıyor

TAMER TUNA'YLA ARASI İYİ

Skor'un haberine göre, yönetim, listedeki isimlerden Gençlerbirliği'nden ayrılan tecrübeli ön libero Selçuk Şahin'le el sıkışırken, Kasımpaşa'nın Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Andre Castro'yla da son aşamaya geldi.

Ancak asıl gelişme forvet hattında. İzmir ekibi, teknik direktör Tamer Tuna'nın da arasının çok iyi olduğu Demba Ba'nın şartlarını öğrenmeye çalışacak.

PARASINI ÇİN KULÜBÜ ÖDEYECEK

Beşiktaş'ın devre arasında Çin ekibi Sahnghai Shenhua'dan kiraladığı 32 yaşındaki forvetin ücretini kulübü karşılamıştı.

Sakatlığı geçen ancak sözleşmesi devam ettiği Uzakdoğu ekibinde kadroda düşünülmeyen başarılı oyuncu için aynı şartlar geçerli olursa, Demba Ba önümüzdeki sezon Göztepe forması giyecek.