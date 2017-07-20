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Göztepe Doğanay Kılıç'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Gaziantepspor'dan Doğanay Kılıç'ı kadrosuna dahil etti.

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Göztepe Doğanay Kılıç'ı transfer etti

Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra geri dönen ve transfer döneminin hızlı takımlarından Göztepe, bir transfer daha yaptı.

4 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola 1930 Bafraspor'da başladıktan sonra Bursaspor'da profesyonelliğe geçen Doğanay Kılıç, 2015-2016 sezonunun devre arasında Gaziantepspor'a transfer oldu. Süper Lig'de 10 maça çıkan genç oyuncu, 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarında da forma giydi.

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