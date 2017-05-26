Göztepe final yolunda avantajlı

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Göztepe, Boluspor'u 39 ve 73'te Umut Nayir'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

AVANTAJ GÖZTEPE'DE

Bu sezon Göztepe formasıyla ligde normal sezonda 25 maçta 11 gol kaydeden Umut Nayir, 33 resmi karşılaşmada 18 kez ağları havalandırdı. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Umut, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele eden Göztepe ve Boluspor arasındaki yarı final rövanş maçı 29 Mayıs Pazartesi oynanacak. Bolu'daki karşılaşma saat 21:30'da başlayacak.

Fuat Çapa yönetimindeki Boluspor normal sezonu 54 puanla dördüncü tamamlamıştı. Okan Buruk'un ardından yoluna teknik direktör Yılmaz Vural ile devam eden Göztepe ise normal sezonu 53 puanla beşinci sırada bitirmişti.