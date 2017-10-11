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Göztepe Mustafa Pektemek'te ısrar ediyor

Devre arasında takımdan ayrılmayı planlayan Mustafa Pektemek'e, Göztepe'nin ilgisinin devam ettiği belirtildi.

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Göztepe Mustafa Pektemek'te ısrar ediyor

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mustafa Pektemek, bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 2 dakika süre alabilmişti.

TAMER TUNA İSTİYOR

Devre arasında takımdan ayrılmayı planlayan 29 yaşındaki futbolcuya, Göztepe'nin ilgisi sürüyor. Şenol Güneş'in eski yardımcısı Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Sarı-Kırmızılılar'ın, deneyimli ismi ocakta takımına kazandırmayı hedeflediği bildirildi.

Beşiktaş'ın, devre arasında olası bir forvet transferi halinde Pektemek'i düşük bir bedelle Göztepe'ye gönderebileceği konuşuluyor.

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