Göztepe Mustafa Pektemek'te ısrar ediyor

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Mustafa Pektemek, bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 2 dakika süre alabilmişti.
TAMER TUNA İSTİYOR
Devre arasında takımdan ayrılmayı planlayan 29 yaşındaki futbolcuya, Göztepe'nin ilgisi sürüyor. Şenol Güneş'in eski yardımcısı Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Sarı-Kırmızılılar'ın, deneyimli ismi ocakta takımına kazandırmayı hedeflediği bildirildi.
Beşiktaş'ın, devre arasında olası bir forvet transferi halinde Pektemek'i düşük bir bedelle Göztepe'ye gönderebileceği konuşuluyor.