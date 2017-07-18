Göztepe Sabri Sarıoğlu'yla anlaştı

Transferde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Gaziantepspor'dan Ghillas, Bastia'dan Ngando, Kasımpaşa'dan Castro, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, Medipol Başakşehir'den Rotman, Beşiktaş'tan Enes ve Newcastle United'tan Gouffran'ı renklerine bağlayan Göztepe, ismi uzun süredir gündemde olan Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaştı.

EŞİ KAYSERİ'Yİ BEĞENMEDİ

Daha önce Kayserispor'la da görüşen tecrübeli savunma oyuncusunun sarı kırmızılı ekibi tercih etmesinde eşi Yağmur Sarıoğlu'nun büyük etkisi olduğu öğrenildi.

Özel bir havayolunda pilot olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu'nun Kayseri'ye gitmek istemediği ve eşine Göztepe ile anlaşmasını istediği öne sürüldü.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Eşinin ikna çabaları sonucu Kayserispor ile görüşmelerini donduran deneyimli sağ bek, dün akşam Alaçatı'da bir araya geldiği Başkan Mehmet Sepil'le her konuda anlaştı.

Göztepe'den yıllık 800 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenilen 32 yaşındaki futbolcunun 2 senelik imza atacağı kaydedildi.

Kayserispor'un 1 milyon Euro'luk teklifini eşinin isteği ile geri çeviren Sabri'nin perşembe gününe kadar sözleşme imzalayıp Avusturya kampına dahil olması beklenirken, Sabri-Yağmur çiftinin, oğulları Sarp ile Çeşme'de ikamet edeceği öğrenildi.