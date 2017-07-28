Göztepe savunmada sıkıntı yaşıyor

Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçında Katar ekibi Al Sadd ile 4-4 berabere kalan Göztepe, savunmada alarm verdi. Kampta İsviçre temsilcisi Zürich'e 6-1 yenilip, Çekya takımı Jablonec'i 2-1 mağlup eden sarı kırmızılı ekip, üç karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü.

ZAMANLA SORUNLAR ORTADAN KALKAR

Teknik Direktör Tamer Tuna özel maçların ölçü olmayacağını ancak savunmadaki zaafları bir an önce ortadan kaldırmaları gerektiğini söyledi. Çok yeni bir takım olduklarını belirten Tamer Tuna, "Avusturya kampı bizim için çok verimli geçti. 3 özel maçın her birinde gelişim gösterdik. Belki çok gol yedik ama bu bizim ne yapmamız gerektiğine dair fikir edinmemizi sağladı. Zamanla tüm sorunlar ortadan kalkar" diye konuştu.

STOPER ARANIYOR

Kaleci, sol bek, forvet ve stoper arayışlarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Tamer Tuna şunları söyledi:

"12 Ağustos'ta evimizde Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk lig maçına kadar yol haritamızı belirleriz. Görüştüğümüz önemli futbolcular var. Birkaçıyla anlaşma aşamasına geldik. Taraftarımızın içi rahat olsun. Çok iyi çalıştık. Lige kadar da eksikleirimizi gidirip, sezona hazır bir takım olarak başlayacağımıza inanıyorum"