Göztepe taraftarı penaltılarda tekbir getirdi

Dün akşam TFF 1. Lig play-off mücadelesinde Göztepe ile Eskişehirspor karşılaştı.
90 dakikası 1-1 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
TEKBİR GETİRDİLER
Seri penaltı atışları Göztepe taraftarının bulunduğu kaleye yapıldı. Büyük heyecanın sahne olduğu penaltı atışlarında Eskişehirsporlu Semih Şentürk'ün penaltı kaçırmasının ardından avantaj Göztepe'ye geçti.
Göztepe taraftarı takımına tekbirlerle destek verdi - İZLE
İzmirli taraftarlar son penaltı atışından önce hep birlikte tekbir getirdi ve Göztepe tekbirler eşliğinde adını Süper Lig'e yazdırdı.